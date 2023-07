Auto von Unfallverursacherin landet in Waldsolms an Hauswand

Laut Polizei hatte eine Autofahrerin um kurz vor 17.30 Uhr beim Herausfahren aus einer Einfahrt auf die Hauptstraße in Richtung Weiperfelden einen herannahenden Wagen übersehen. Das mit vier Insassen besetzte, vorfahrtsberechtigte Auto krachte in das andere Fahrzeug und drückte dieses über eine kleine Mauer mit Jägerzaun in Richtung einer Hauswand. Bei dem Unfall wurde zudem noch ein parkender Wagen beschädigt.