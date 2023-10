Bauprojekte beschäftigen Waldsolmser Parlament

Das Sondergebiet „Am Aubach“ in Brandoberndorf: Die Waldsolmer Gemeindevertreter haben jetzt einstimmig die Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen.

Derzeit stehen viele Bau- und Sanierungsprojekte in Waldsolms an. Die Liste reicht vom Dorfgemeinschaftshaus bis zum Wertstoffhof. Was wurde beschlossen?