Bürgermeisterwahl in Waldsolms: Die aktuellen Entwicklungen

18.15 Uhr: Laut Wahlleiter Jonas Lindner ist die Wahlbeteiligung in Waldsolms hoch gewesen. Alleine im Kernort Brandoberndorf haben 749 Personen im Laufe des Sonntags ihre Stimme abgegeben, 432 haben per Briefwahl abgestimmt. Insgesamt gibt es in dem Ortsteil 1608 Wahlberechtigte