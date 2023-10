Bürgermeisterwahl Waldsolms: Pläne fürs Rathaus?

Welche Pläne verfolgen Sie für das Rathaus als Gebäude: Wie lässt sich mehr Platz für Mitarbeitende schaffen, wie Barrierefreiheit und wie stehen Sie zum Thema Neu- oder Umbau?

Michael Claudi: Diese Frage hat mich wirklich mit Abstand am meisten betroffen gemacht. Welche absurden Vorwürfe Bernd Heine da gemacht werden (Stichwort: Er wolle sich noch ein Denkmal setzen), ist an der Grenze zur Beleidigung gegen einen Mann, der sich seit fast 18 Jahren mit vollem Einsatz für Waldsolms einsetzt. Wer die in meinen Augen beschämenden Zustände im Rathaus mal aus nächster Nähe gesehen hat, der weiß, dass da gehandelt werden muss, nicht nur wegen der nicht vorhandenen Barrierefreiheit, sondern auch wegen des Brandschutzes. Um das aber auch klar zu sagen, das Gebäude finde ich richtig gut! Nur als modernes Rathaus ist es nicht geeignet. Ich könnte mir vorstellen, dass das bisherige Rathaus für kulturelle Zwecke genutzt wird und für die reine Verwaltung eine neue Lösung gesucht wird. Das muss ausdrücklich kein Neubau sein. Das Thema Kultursaal hat mich tatsächlich überrascht. Ich bin davon ausgegangen, dass der Wunsch nach einem Neubau deutlicher wäre. In der Diskussion mit den Nutzern hat sich aber ergeben, dass die Renovierung und Entkernung des alten DGH’s in Brandoberndorf die favorisierte Lösung ist. Zu so einem Ergebnis kann man aber nur kommen, wenn man mit den Leuten spricht. So sind alle Parteien rundum zufrieden. Die DGH’s der anderen Ortsteile wurden teils mit erheblichen Fördermitteln renoviert oder sollen es noch werden. Da hat sich in den letzten Jahren viel getan.