Waldsolms. Die Dorfkümmerei Waldsolms lädt für Dienstag, 11. Juli, um 14.30 Uhr in das Dorfgemeinschaftshaus Kraftsolms, Solmser Straße 7 zu einer Informationsveranstaltung zum Thema „Das Geheimnis der QR-Codes – was steckt dahinter, wie kann man sie lesen, was bringt mir das?“ Die Digi-Lotsen der Handykümmerei klären alle Fragen rund um das Thema. Der Eintritt ist frei.