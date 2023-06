Der Fall Ayleen: Chronik eines Verbrechens

Der Verurteilte legt Beschwerde ein. Mit Erfolg. Noch am gleichen Tag kassiert das Landgericht Limburg die Entscheidung aus Wetzlar. Keine lebenslange Führungsaufsicht – aber noch zwei weitere Jahre. Das ist das Höchstmaß. "Die sehr strengen Anforderungen an eine unbefristete – also auf lebenslange Dauer angelegte – Führungsaufsicht wurden zum damaligen Zeitpunkt der Entscheidung nicht als gegeben angenommen", wird das Limburger Landgericht später mitteilen. In der Zwischenzeit ist ein Mädchen getötet worden.