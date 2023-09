Waldsolms. Der CDU-Kreisverband Limburg-Weilburg lädt für Freitag, 29. September, um 18 Uhr zu einer Diskussionsveranstaltung „Waldsolms in der Zukunft“ in den Clubraum des Golfhaus-Restaurants, Waldsolms-Griedelbach, Attighof 1 ein. Roland Hörster, unabhängiger Bürgermeisterkandidat, Andreas Hofmeister, Landtagsabgeordneter und Dr. Christoph Ullrich, Regierungspräsident sprechen über das Thema Modernisierung und Nachhaltigkeit in Waldsolms.