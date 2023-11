Entwurf für den Waldsolmser Haushalt ist fertig

Gemeint sind damit anstehende Investitionen, die die Gemeinde nicht nur tätigen will, sondern auch muss. Erahnen lässt sich, dass dabei einige Themen aus dem vergangenen Jahr aufschlagen werden, beispielsweise die Frage, wie viel Geld Waldsolms in Zukunft in die Wasserversorgung der Gemeinde stecken muss. Auch der Umbau samt Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses in Brandoberndorf und die Erweiterung der Kita Pusteblume könnten weiterhin im Plan aufschlagen. Immerhin: „Was ich schon sagen kann, ist, wir müssen trotz allem keine Schulden machen“, so Heine.