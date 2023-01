Erlebnisausstellung im Sinnenpark in Kröffelbach

Waldsolms-Kröffelbach. Die freie evangelische Gemeinde Waldsolms-Kröffelbach lädt zu einer Erlebnisausstellung zum Leben von Jesus Christus in das Gemeindehaus in Kröffelbach, Rukerusweg 21 ein. Die Ausstellung startet am Sonntag, 29. Januar und ist bis Freitag, 10. Februar jeweils von 15 bis 21 Uhr geöffnet. Von Montag bis Freitag zusätzlich von 9 bis 13 Uhr. Führungen für Gruppen oder Einzelpersonen finden jeweils zur vollen Stunde statt. Gruppen werden um vorherige Anmeldung gebeten unter Telefon: 06085-3082 oder per E-Mail an MbJ@efg-kroeffelbach.de. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage auf efg-kroeffelbach.de.