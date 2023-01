Fall Ayleen: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Waldsolmser

Laut den bisherigen Ermittlungen gehen Staatsanwaltschaft und Polizei heute davon aus, dass der Waldsolmser die 14-Jährige am 21. Juli mit seinem Auto in Gottenheim bei Freiburg abgeholt und mit ihr in ein Waldstück im Langgönser Ortsteil Cleeberg gefahren ist. Beide hatten sich laut den Ermittlern bereits Ende April über „Snapchat” kennengelernt und sich eine Vielzahl von Nachrichten geschrieben haben. Der Verdächtige hatte bei einer Vernehmung gestanden, die Schülerin umgebracht zu haben.