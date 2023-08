Fußballtennisturnier in Kraftsolms

Waldsolms-Kraftsolms. Der Tennisclub Waldsolms lädt zu einem Fußballtennisturnier auf seiner Sportanlage in Kraftsolms ein. Am Samstag, 16. September, sind alle, vom Vollprofi bis zum Hobbykicker, eingeladen, ob Frauenteam, Männerteam oder Mixed-Team, alles ist möglich. Gespielt wird in dreier Mannschaften plus maximal zwei Auswechselspielern. Das Turnier startet um 12 Uhr, die Mannschaften sollten aber spätestens bis 11.30 Uhr vor Ort sein. Es dürfen nur Turnschuhe mit geringem Profil zum Einsatz kommen. Die Startgebühr pro Mannschaft liegt bei zehn Euro. Für Essen und Getränke ist gesorgt. Gäste haben freien Eintritt. Die Sportanlage ist ab dem koptischen Kloster in Kröffelbach ausgeschildert. Mannschaftsanmeldungen sollten bis spätestens Sonntag, 10. September, per E-Mail an u.marburger@gmx.de erfolgen.