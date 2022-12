In Waldsolms an 49 Krippen entlang wandern

Monika Hoffer-Lorrisch hat erneut alle Ausstellungsstücke auf einem Wanderweg miteinander verbunden und einen Flyer mit den Ortsangaben aller Krippen erstellt. „Damit es nicht ein endloser Weg wird, wird jeder Ortsteil für sich abgeschlossene Runden haben, die dann zu einer Strecke verbunden werden können. So kann man den Krippenweg, je nach individueller Kondition, am Stück oder in Etappen erkunden“, ermuntert sie die Wanderer.