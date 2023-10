Kommentar zur Bürgermeisterwahl Waldsolms: Kein Spaziergang

Erleichterung, die stand Roland Hörster (parteilos) nach langen Wahlkampfwochen am Sonntag ins Gesicht geschrieben. Er hat die Bürgermeisterwahl in Waldsolms gewonnen – und zwar deutlich. Damit kann er sich, zumindest jetzt, dem Rückhalt in der Wählerschaft gewiss sein. Was die politischen Fraktionen im Gemeindeparlament angeht, so haben CDU und FWG ihn bereits im Wahlkampf unterstützt. Was die anderen angeht, so hat selbst die SPD-Fraktion angekündigt, auf eine gute Zusammenarbeit zu setzen – ihr Kandidat Michael Claudi hatte am Sonntag gegen Hörster verloren.