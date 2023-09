Landtagswahl: Diese Kandidaten können die Waldsolmser wählen

Andreas Hofmeister (CDU) ist 42 Jahre und lebt in Bad Camberg. Er ist Mitglied der Stadtverordnetenversammlung und des Kreistags Limburg-Weilburg und Kreisvorsitzender der CDU. Seit 2013 ist er Landtagsabgeordneter. Der Diplom-Ingenieur will sich für Ehrenamt und Vereine einsetzen, Unternehmen unterstützen und die Infrastruktur verbessern. Ein weiteres Thema ist Sicherheit: Polizeiliche Präsenz, Feuerwehren, Katastrophenschutz und Rettungsdienste nennt er in diesem Zusammenhang.