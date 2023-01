Mann belästigt Spaziergängerin bei Griedelbach sexuell

Die 43-Jährige parkte mit ihrem Wagen gegen 8.40 Uhr an einem Feldweg an der Kreisstraße zwischen Griedelbach und Cleeberg. Sie ging dann mit ihren zwei Hunden spazieren. Dort fiel ihr ein roter Kleinwagen auf, dessen Fahrer ihr mit dem Auto auf ihrem Spazierweg folgte. Als er sie eingeholt hatte, stieg er aus und beleidigte die Waldsolmserin auf sexueller Basis. Die 43-Jährige ging sofort zurück zu ihrem Wagen. Der Täter stieg daraufhin wieder in seinen roten Kleinwagen ein.