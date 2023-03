„Meelstaa“ singt Lieder von „Fäägmeel“

Waldsolms-Kröffelbach. Anlässlich ihres 20-jährigen Jubiläums lädt die Mundart-Truppe der Dorfgemeinschaft Waldsolms-Kröffelbach für Samstag, 1. April, um 19.30 Uhr in das Dorfgemeinschaftshaus Kröffelbach ein. Der Mitbegründer von „Fäägmeel“, Berthold Schäfer, wird zusammen mit Clemens Goth und Jens Schneider die Lieder von Siegward Roth nahezu unverändert vortragen. Karten für das Konzert sind zum Preis von 17 Euro über Telefon 0163-2682668 (bitte Anrufbeantworter nutzen) oder per E-Mail an info@dg-kroeffelbach.de erhältlich.