Nach Unwetter bei Wetzlar: Hohe Schäden, große Solidarität

Am „Hotspot“ im Ortskern von Kraftsolms hat die Feuerwehr besonders viel zu tun. An der Kreuzung Solmser Straße/Wehrstraße/Kreuzweg staut sich das Wasser. Mehrere Keller laufen voll. (© Timo König)

Erst Hagel, dann Starkregen. In kurzer Zeit steht am Montagabend in Waldsolms, Schöffengrund und Braunfels alles unter Wasser. Wie die Betroffenen das Unglück erlebt haben.