Neuer Kinderchor sucht noch einen Namen

Sollten die Kinder weiter so viel Freude am Singen haben, werden die Proben ab 12. September fortgesetzt. Die Anmeldung erfolgt dann im halbjährlichen Rhythmus. Die Kinder dürfen natürlich einmal zum „Schnuppern“ – auch ohne Voranmeldung – zu den Proben kommen, bevor eine Anmeldung erforderlich ist. Weitere Informationen per E-Mail: vocaliswaldsolms@gmail.com.