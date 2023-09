Ordinationsgottesdienst in Waldsolms

Waldsolms-Kröffelbach. Nach rund zweijähriger Tätigkeit als Seelsorger in der Evangelischen Freien Gemeinde Waldsolms-Kröffelbach EFG, wird Jochen Grebe am Sonntag, 17. September, als Pastor der Gemeinde ordiniert. Der Festgottesdienst in der EFG Waldsolms-Kröffelbach, Rukerusweg 21, beginnt um 10 Uhr. Die Predigt hält Matthias Hennemann, Hüttenberg, Regionalleiter der Evangelischen Gesellschaft für Deutschland (KdÖR). Hennemann wird auch die Ordination vornehmen.