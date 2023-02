Peter Sorg und Markus Hammer aus Waldsolms ausgezeichnet

Markus Hammer war zunächst seit 1991 Mitglied in der Jugendfeuerwehr und ist seit 1998 Teil der Einsatzabteilung der Feuerwehr in Kraftsolms. Dort ist er bereits seit 2010 Wehrführer, zuvor führte er das Amt schon zwei Jahre lang stellvertretend aus. Er kümmert sich um viele Anliegen, wie zum Beispiel die Fahrausbildung zum Feuerwehrführerschein und Digitalfunkthemen. Auch er war federführend an wichtigen Fahrzeugbeschaffungen beteiligt.