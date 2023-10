Roland Hörster wird neuer Bürgermeister von Waldsolms

Glückwunschreigen und Korkenknallen war im Rathaus in Brandoberndorf jedoch nicht angesagt. Das lag keineswegs am Wahlergebnis. Denn während die Wahlbeteiligung in der Kommune richtig gut war, ließ die Zahl der Gäste, die die Wahlparty im Rathaus besuchten, zu wünschen übrig. Teilweise gehörten der amtierende Waldsolmser Bürgermeister Bernd Heine (SPD) und sein Amtskollege aus Schöffengrund, Michael Peller (parteilos), zu den einzigen Gästen. Vielleicht lag es daran, dass beide Kandidaten ihre eigene Wahlparty in einem Restaurant in Kraftsolms beziehungsweise dem evangelischen Gemeindehaus in Brandoberndorf organisiert hatten. Ein wenig enttäuscht zeigte sich Heine über den geringen Besuch. Er hätte sich gewünscht, dass mit Blick auf die Mitarbeiter im Rathaus, der zukünftiger Bürgermeister vor Ort gewesen wäre.