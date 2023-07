Rundbank lädt zum Treffen unter der Hasselborner Dorflinde ein

Bereits am Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 2011 pflanzten die Hasselborner in einer Feierstunde eine junge „Friedenslinde“ in das von den Kindern des Taunusdorfes ausgehobene Pflanzloch. Die von der Familie Böckling gestiftete, großblättrige Sommerlinde hatte da schon die stattliche Höhe von 2,80 Metern. Die Frauen des Gesangvereins „Taunusklang“ Hasselborn umrahmten die Feier mit dem passenden Lied „Der Lindenbaum“ von Franz Schubert.