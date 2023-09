Schulung für Angehörige von Menschen mit Demenz in Waldsolms

Waldsolms. Unter dem Titel „Dement und jetzt?“ bietet die Dorfkümmerei in Waldsolms eine Schulung für Angehörige von Demenzpatienten an. Diese beginnt am Donnerstag, 7. September, im evangelischen Gemeindehaus in Griedelbach (Kirchgasse). Anmelden können sich Interessierte über die Dorfkümmerei Waldsolms bei Monika Hoffer-Lorisch unter Telefon: 0170–2125959, oder per Mail an: gemeinsam@waldsolms.de.