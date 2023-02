Senioren den Weg ins digitale Zeitalter ebnen

Fördergelder in Höhe von 1500 Euro erhält die Dorfkümmerei Waldsolms, um das Projekt "Di@-Lotsen" umzusetzen. Den Bescheid übergab (v.l.) Johanna Höhl-Müller (Landesstiftung "Miteinander in Hessen") an Dorfkümmerin Monika Hoffer-Lorisch, die Lotsen Bernd Menke, Hartmut Kleist und Günter Bergmann und Bürgermeister Bernd Heine. (© Jenny Berns)