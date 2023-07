Umleitung des Linienverkehrs in Waldsolms

Waldsolms. Wegen Sanierung der Ortsdurchfahrt in Brandoberndorf kann der bisherige innerörtliche Umleitungs-Linienfahrweg der Linie 160: Schwalbach-Brandoberndorf von Montag, 24. Juli. bis voraussichtlich Montag, 31. Juli, nicht gefahren werden. Der Linienfahrweg wird in dieser Zeit über die Kreisstraße zwischen Griedelbach und Brandoberndorf umgeleitet. In dieser Zeit können die Haltestellen Griedelbach, DGH und Taunusstraße nicht angefahren werden. Es werden für diesen Zeitraum Ersatz-Haltestellen in der Heidestraße, Höhe Hausnummer 8 und gegenüber eingerichtet.