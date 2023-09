Waldsolms, der neue Wahlkreis und viele Fragen

Was nun Waldsolms angeht, so dürfte die geografische Lage am Rande des Lahn-Dill-Kreises und in direkter Nachbarschaft zum Kreis Limburg-Weilburg ausschlaggebend gewesen sein. Vor der „Reform“ gehörte die Gemeinde zum Wahlkreis 17 (Lahn-Dill II). Die Zahl der Wahlberechtigten lag dort 22,7 Prozent über dem Durchschnitt. Im Wahlkreis 22 (Limburg-Weilburg II) genau 20 Prozent darunter. Zwar sollen bei der Neuaufteilung die Grenzen der Landkreise und der Gemeinden berücksichtigt werden, im Fall von Waldsolms kam zumindest das Erstere nicht zum Tragen. „Eine komplette Angleichung der Abweichungszahlen durch Verschiebung aller Wahlkreisgrenzen vom Wahlkreis 16 (Lahn-Dill I) bis Wahlkreis 20 (Vogelsbergkreis) von West nach Ost durch starke Vergrößerung der beiden Wahlkreise Limburg-Weilburg würde einen massiven Eingriff in die überkommene Wahlkreisstruktur bedeuten“, hieß es 2021 vonseiten des Landes. Daher, so die Erläuterung, versuchte man, die Zahlen anzugleichen, indem einzelne mittelhessische Gemeinde vom einen in den anderen Wahlkreis verlagert wurden.