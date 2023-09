Waldsolms: Freier Bürgermeisterkandidat setzt auf Digitales

Grüne Oase: Roland Hörster und seine Frau Christina leben nicht nur naturnah in Weiperfelden, sie genießen auch die Zeit im Garten. Dass Waldsolms viel Natur und Wald zu bieten hat, war für beide mit ein Grund, vor 30 Jahren in die Gemeinde zu ziehen.

Grüne Oase: Roland Hörster und seine Frau Christina leben nicht nur naturnah in Weiperfelden, sie genießen auch die Zeit im Garten. Dass Waldsolms viel Natur und Wald zu bieten hat, war für beide mit ein Grund, vor 30 Jahren in die Gemeinde zu ziehen.

Am 8. Oktober ist in Waldsolms die Bürgermeisterwahl. Zwei Kandidaten wollen Rathaus-Chef werden. Einer von ihnen ist der freie Kandidat Roland Hörster. Warum tritt er an?