Waldsolms: Stärken und Schwächen der Bürgermeisterkandidaten

Herr Hörster, Sie sind IT-Spezialist, wie stellen Sie sich in diesem Zusammenhang die Arbeit bezüglich der Finanzen der Gemeinde vor? Trauen Sie es sich zu, oder muss eine zusätzliche Fachkraft eingestellt werden?

Hörster: Ich möchte gestalten und nicht nur verwalten! Ich kann mich schnell neuen Herausforderungen anpassen und kontinuierlich neues Wissen erwerben. In meiner beruflichen Laufbahn habe ich gelernt, mich in neuen Projekten in verschiedene Gegebenheiten schnell einzuarbeiten. Heutzutage steht fortschrittliche Software zur Verfügung, um Daten aus verschiedenen Quellen für die Haushaltsplanung zu nutzen. Die Software erleichtert die Verwaltung des Finanzhaushalts und dadurch habe ich mehr Zeit für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger, die für mich im Mittelpunkt stehen. Ich glaube fest daran, dass meine Expertise im Umgang mit modernen Technologien und Datenanalyse dazu beitragen können, das Rathaus effizienter zu gestalten. Ich werde mich weiter intensiv in die Gemeindefinanzen einarbeiten und mit Fachleuten zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die Finanzen unserer Gemeinde stets den Menschen dienen. Mein Ziel ist es, die Synergie zwischen Technologie und menschlicher Fürsorge zu nutzen, um eine verantwortungsvolle und transparente Finanzführung zu gewährleisten. Die Bedürfnisse, Sorgen und Anliegen stehen für mich an erster Stelle, und ich werde mich dafür einsetzen, dass die Gemeinde Waldsolms ein Ort ist, in dem sich jede Bürgerin und jeder Bürger gehört und unterstützt fühlt.