Waldsolmser Bürgermeisterkandidaten zum Thema Infrastruktur

Bei welchen Straßen in Waldsolms besteht dringender Sanierungsbedarf und wie kann die Gemeinde die anstehenden Arbeiten finanzieren?

Michael Claudi: Der Zustand der Straßen und besonders der Gehwege wird laufend geprüft. Das geschieht sowohl durch den Bauhof als auch die Ortsbeiräte. Man kann aber auch ganz unbürokratisch eine Mail schicken. Meiner Erfahrung nach wird in den dringenden Fällen auch schnell Abhilfe geschaffen. Hier meinen Dank an den Bauhof. Klar ist aber auch, dass wir nicht das Personal haben, alle schlechten Stellen unverzüglich zu beheben. Da gibt es eine Prioritätenliste, die abgearbeitet wird. Im Rahmen meiner Haustürbesuche habe ich aber natürlich auch festgestellt, dass da noch Luft nach oben ist. Zum Thema Reparatur oder grundhafte Sanierung und wer das bezahlen soll, finden sich interessante Unterschiede in den Landeswahlprogrammen. Ein Blick lohnt sich. Eine meiner Schwerpunkte soll der Zustand der Wald- und Feldwege sein. Gerade bei den Starkregenereignissen hat sich gezeigt, dass das Wasser sofort unsere Abflüsse und Kanäle verstopft. Wir müssen diese Wassermassen bereits in Feld und Flur ableiten, bevor sie die Dörfer erreichen. Und als kleiner (oder großer) Nebeneffekt halten wir auch noch mehr Wasser in unseren Wäldern, was Tieren und Pflanzen zugutekommt.