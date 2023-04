Waldsolmser Country Night

Line Dance ist eine choreografierte Tanzform, bei der einzelne Tänzer unabhängig von der Geschlechtszugehörigkeit in Reihen und Linien vor- und nebeneinander tanzen. Für eine bessere Planung wäre es schön, wenn sich größere Line Dance Gruppen kurz vorab anmelden. Hierbei entstehen keine Kosten und Verpflichtungen. Bitte kurz eine Info per E-Mail an u.marburger@gmx.de. Es besteht jedoch kein Line Dance Zwang. Der Eintritt beträgt zehn Euro.