Waldsolmser Feuerwehr rettet ein Pferd aus einer Notlage

Waldsolms-Brandoberndorf. Am Sonntagmittag um 12.44 Uhr ist die Freiwillige Feuerwehr Brandoberndorf zu einer Tierrettung alarmiert worden. Ein Pferd war im Pfingstbornweg in Brandoberndorf umgestürzt und steckte in Rückenlage zwischen einem Baum und einem Bachauslass fest. Das bestätigt die Feuerwehr.