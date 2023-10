Waldsolmser Radler sparen 1,8 Tonnen CO2 ein

Waldsolms-Brandoberndorf. Die Gemeinde Waldsolms beteiligte sich in diesem Jahr zum dritten Mal an der Initiative „Stadtradeln“. Zur Abschlussveranstaltung von „Waldsolms radelt“ versammelten sich nun viele Starter vor dem Dorfgemeinschaftshaus in Brandoberndorf. Die Erste Beigeordnete Ingrid Caracciola (FWG) und Koordinator Reiner Portz zeichneten die Teilnehmer für ihre Leistungen aus.