Was macht das Freibad „Taunusperle“ in Waldsolms besonders?

Waldsolms. „Wir sind hier wie eine Familie“, sagt die Frühschwimmergruppe der „Taunusperle“ in Waldsolms. Einige von ihnen gehören sogar schon seit den Sechzigerjahren zu den Stammgästen des Freibades. Doch seit dem Bau der Badeanstalt in Brandoberdorf in 1935 hat sich viel getan. Dies ist nicht zuletzt den aktuellen Pächtern der „Taunusperle“, Catalin und Alicja Potap, zu verdanken. Was das Waldsolmser Freibad alles zu bieten hat und wieso sich ein Besuch in den Sommerferien lohnen könnte – wir haben es uns angeschaut.