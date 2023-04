West-Europa-Mission berichtet aus Einsatzländern

Waldsolms-Kröffelbach. Die West-Europa-Mission (WEM) mit Sitz in Wetzlar lädt ein zu ihrer Missionskonferenz am Sonntag, 30. April, um 10 Uhr in der Evangelisch freien Gemeinde Waldsolms-Kröffelbach. Rukerusweg 21. Unter dem Thema „Mission – Gottes Plan zur Rettung der Menschen“ wird Nicolas Kessely (Drulingen/Frankreich), Gründer und bis 2007 Leiter der Organisation „France pour Christ“ sprechen. Zudem berichten Missionare aus den Einsatzländern der WEM. Die West-Europa-Mission wurde 1974 von dem Wetzlarer Verleger Hermann Schulte (1913 –1983) gegründet und unterstützt Missionare in Belgien, Frankreich, Italien und Spanien. Der Eintritt zu den Vorträgen ist frei.