Wie weit ist der Glasfaserausbau in Waldsolms?

Auf der Zielgeraden ist der Ausbau im Kernort Brandoberndorf. Zu 83 Prozent seien die Tiefbauarbeiten, bei denen die Glasfaserkabel in die Erde verlegt werden, erledigt, heißt es von der Deutschen Glasfaser. Auch das Gebäude, in dem alle Anschlüsse zusammenlaufen, Point of Presence (PoP) nennt es sich in der Fachsprache, steht bereits. Es soll zeitnah in Betrieb gehen und die Datenströme dann fließen, sodass die Brandoberndorfer das Glasfasernetz Ende des Jahres nutzen können. Was noch fehlt, ist der Bereich beziehungsweise das Verbindungsstück zwischen Brandoberndorf und Hasselborn. Das Versprechen: Die Tiefbauarbeiten dort sollen in diesem Jahr fertig werden.