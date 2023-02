Nach dem Wetzlarer Umzug: Choreografie der Besen und Bürsten

Erst recht, wenn sogar das große Müllauto am Sonntag in der Hausertorstraße kurz anhält, um selbst noch ein paar Kamelle, besser gesagt Schoko-Weihnachtsmänner, an die Kinder am Straßenrand zu verteilen. Und auch wenn die Kinder tütenweise Süßigkeiten vom Umzug mit nach Hause geschleppt haben, an das, was die 15 Mitarbeiter mit ihren fünf Kehrmaschinen und zwei Müllwagen gesammelt haben, daran dürften sie bei weitem nicht rankommen: Stattliche 3,5 Tonnen Müll hat die Sonder-Zugnummer in orange am Sonntag eingesammelt und fachgerecht entsorgt.