10 Jahre christliche Pfadfinder „Royal Ranger“ Wetzlar

Wetzlar. Die christlichen Pfadfinder „Royal Rangers“ in Wetzlar feiern ihr zehnjähriges Bestehen und laden dazu für Samstag, 16. September, von 12 bis 18 Uhr ein, zu einem bunten Programm auf dem Parkplatz der Anskar-Kirche in Niedergirmes, Philipsstraße 4. Nach Angaben der Leiterin Angela Heitz sind Pfadfinderaktionen geplant, Spiel und Spaß sowie Essen vom Lagerfeuer. Jeden Freitag treffen sich die Pfadinder in Niedergirmes zu ihren Treffen.