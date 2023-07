100 Teilnehmer bei Feuerwehr-Großübung in Wetzlar

WETZLAR. Im Keller der Firma "Leica Camera" im Leitz-Park kommt es zu einem Entstehungsbrand, den die Brandmeldeanlage zeitnah erkennt. Die Jugendfeuerwehr Dutenhofen wird gemeinsam mit dem Rettungsdienst alarmiert. Vor Ort eingetroffen, stellt die Feuerwehr fest, dass sich aufgrund von Sanierungsmaßnahmen Rauch und Feuer bereits im Gebäude ausgebreitet haben. Mehrere Mitarbeiter sind in verschiedenen Gebäudeteilen eingeschlossen und können sich nicht selbstständig retten. Durch eine defekte Belüftungsanlage breitet sich zudem das Feuer mittels Kamineffekt auch in den Bereich der Anlieferung und des Gefahrstofflagers aus. Dramatisch - doch glücklicherweise war dies nur das Szenario einer Großübung am Samstagmittag.