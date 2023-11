100 Tonnen Erde nach Unfall auf A45 bei Wetzlar ausgegraben

Gegen 18.50 Uhr sei am Montag vermutlich der Reifen eines Gefahrguttransporters geplatzt, der auf der A45 in Richtung Gießen unterwegs war. So die Darstellung der Autobahnmeisterei. Der Lkw ist dann rund 500 Meter vor dem Autobahnparkplatz Kochsgrund in den Straßengraben gerutscht. Dabei habe sich der Lkw den rechten Tank abgerissen, sodass der Wagen rund 960 Liter Diesel verloren hatte.