1000 Bienen vom Dachgiebel gerettet

Um das Bienenvolk zu erreichen, stellt die enwag einen Hubwagen zur Verfügung. Weil der Giebel an einem Haus in der Durchgangsstraße von Dutenhofen liegt, kann der Hubwagen nicht direkt unter dem Gebäude parken. Busse und Lastwagen brauchen den Platz, um eine Kurve zu durchfahren. Also wird der Lkw beim Nachbarhaus geparkt, gesichert und dann steigen Poetsch und Theiß in den Hubsteiger. Es fehlen nur etwa 1,50 Meter Abstand, um die Bienen zu erreichen. Dann sperrt der Hubwagen die Fahrt in die Höhe. Der ausgefahrene Arm des Hubwagens meldet, dass ein weiteres Ausfahren gefährlich sein könnte. Deshalb müssen die Imker wieder zurück auf den Boden. Der enwag-Lastwagen wird noch zwei Meter näher an die Einsatzstelle gefahren. Dann geht es für die in Schutzanzüge gehüllten Imker erneut hoch an den Giebel. Jetzt reicht der Hubwagenarm bis an das Nest. Poetsch besprüht die Bienen mit Wasser, um sie vor dem Wegfliegen zu hindern. Dann löst er beherzt die neu entstandene Bienenwabe vom Balken und verfrachtete sie mit Bienen in eine mitgebrachte Kiste.