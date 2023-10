100.000 Besucher strömen zum Gallusmarkt nach Wetzlar

Wetzlar. Der traditionelle Gallusmarkt hat an seiner Anziehungskraft nichts verloren. Vier Tage lang gab es volle Fahrgeschäfte, viele Besucher an den über 100 Marktständen und in den Straßen der Innenstadt. Mit rund 100.000 Besuchern war der Gallusmarkt wieder das größte Volksfest in Mittelhessen.