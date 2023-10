150 gruselige Motorräder rollen durch Wetzlar

Wetzlar. 150 Motorräder sind am Sonntagabend durch Wetzlars Innenstadt gerollt. Es ist die Halloween- und Saisonabschlussfahrt der Wetzlarer Motorrad Crew und der Gruppe „twowheelshessen“. Trotz Regens haben sich so viele Biker auf dem Parkplatz hinter dem Modehaus Adler und Expert Klein in der Braunfelser Straße gesammelt.