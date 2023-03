16-Jähriger flüchtet vor Polizei

WETZLAR. Einen Roller ohne Kennzeichen haben Wetzlarer Polizisten am Dienstag (28. Februar) gegen 19.25 Uhr in der Franz-Schubert-Straße in Wetzlar bemerkt. Bei dem Versuch, den Rollerfahrer anzuhalten und zu kontrollieren, gab dieser Gas. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Der Flüchtige fuhr samt Sozia über die Stoppelberger Hohl in Richtung des Fußballplatzes der Europaschule. Von dort ging es weiter über den Park am Europabad in Richtung Frankfurter Straße. Durch einen Poller setzte der Unbekannte seine Flucht in Richtung Goethe-Schule fort, fuhr über die Johann-Sebastian-Bach-Straße, Frankfurter Straße in die Spilburg. In der Franz-Schubert-Straße stieß der Flüchtige gegen einen geparkten Mercedes und konnte gestoppt werden. Der Schaden am Benz wird mit rund 500 Euro beziffert. Auf den 16-jährigen Fahrer kommen nun Anzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung und einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu.