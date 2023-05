170 Gäste tanzen mit dem Schwarz-Rot-Club Wetzlar in den Mai

Wetzlar-Nauborn. Fast 170 Gäste hat der Schwarz-Rot-Club Wetzlar zu seinem traditionellen Tanz in den Mai ins Bürgerhaus Nauborn gelockt. „Was für eine schöne, gemütliche Atmosphäre!“, schwärmte Frank Mignon, der mit Anita Vidovic den Abend gestaltete. Seine Tanzmusik kam so gut an, dass die Tanzfläche stets proppenvoll war. Ob Samba, Tango oder Walzer, die Gäste beherrschten alle Tanzschritte und machten eine gute Figur auf dem Parkett.