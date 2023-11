2. Meisterkonzert der Wetzlarer Kulturgemeinschaft

Wetzlar. Zum 2. Meisterkonzerts der Wetzlarer Kulturgemeinschaft am Samstag, 18. November, um 20 Uhr in der Stadthalle Wetzlar, Brühlsbachstraße 2b, der Pianist Haiou Zhang zu Gast. Mit seinem Soloalbum „My 2020“ war er für die International Classical Music Awards und gleich zweimal für den „Opus Klassik“ nominiert und Juryvorsitzender beim 2023 erstmals vergebenen „Elsie Kühn-Leitz Stipendium“, der Wetzlarer Kulturgemeinschaft. Im Konzert hat Haiou Zhang prominente kammermusikalische Unterstützung: das Hába Quartett und den Kontrabassisten Christian Braica, allesamt Mitglieder im hr-Sinfonieorchester. Gemeinsam musizieren sie das große Klaviersextett des russischen Komponisten Michail Glinka und das Klavierquintett A-Dur op. 81 von Antonín Dvořák. Karten gibt es von 22 bis 28 Euro (zzgl. Gebühren) online auf www.reservix.de oder bei den bekannten Vorverkaufsstellen in Wetzlar. Die Karten an der Abendkasse gibt es für 24 bis 30 Euro. Schüler bis 18 Jahren haben freien Eintritt.