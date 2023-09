2000 sorgen für Remmidemmi am Wetzlarer Lahnufer

„Heute seid ihr Kinder mal dran“, rief Jugendamtsleiter Thorsten Bender bei der Eröffnung am Würfelaufsteller, auf dem die Kinderrechte zu lesen sind. In diesem Jahr wurden die Grundschule Garbenheim und die Jugendarbeit im Westend geehrt. Sie hatten mit Unterstützung der Frankfurter Bildungseinrichtung Makista in einer Projektwoche sowie in Lehrgängen Kinderrechte intensiv in den Blick genommen. Die Grundschule widmete sich dem Thema „Recht auf Gesundheit“, die Jugendarbeit Westend den Themen „Recht auf Spiel, Freizeit, Ruhe und Kultur“.