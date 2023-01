20.000 Euro-Spende für die Tafel Hessen

"Dieses Projekt liegt uns besonders am Herzen, denn man darf gar nicht daran denken, was wäre, wenn es die Tafeln nicht gäbe", so Reissner. Auch in den kommenden Jahren, ergänzte er, könnten die Tafeln in Hessen mit der Unterstützung der Rittal-Foundation, der gemeinnützigen Stiftung der Friedhelm-Loh-Group, rechnen.