2817 Läufer starten beim 22. Brückenlauf in Wetzlar

Platz eins des Jugendlaufs beim 22. Brückenlauf in Wetzlar belegte das christliche Hilfswerk „Lebensbrücke“ mit sechs Runden an die Spitze, die in 52 Minuten und sechs Sekunden gelaufen wurden. Platz zwei erlief sich die Grundschule in der Lahnaue, die für sechs Runden 54 Minuten und 51 Sekunden brauchten. Dritter wurde der Förderverein des RSV Büblingshausen mit sechs Runden in 56 Minuten, 19 Sekunden. © Heike Pöllmitz

