3200 Unterschriften für Biergarten in Wetzlar

Van Elkan musste wie viele andere Gastronomen in diesem Jahr das unbeständige Sommerwetter verkraften. Dennoch sagt er: „Die Saison war für uns positiv. Der Stadtbiergarten war gut frequentiert. Das Wetter mussten wir hinnehmen, sodass Einbußen zu verbuchen waren.“ Der Biergarten biete für die Besucher der Parkanlage eine große Sicherheit, sagt er. Menschen sitzen am Brunnen und auf den Bänken. Auch Altenheimbewohner genießen die Anlage, seit der Biergarten besteht. So seine Erfahrung.