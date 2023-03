350 Musiker aus sechs Nationen marschieren und musizieren

„Bei der Musikparade vereinen sich Musikerinnen und Musiker aus aller Welt, um gemeinsam friedlich zusammen zu musizieren. Seit über 20 Jahren leistet die Musikparade so einen Beitrag zur interkontinentalen Völkerverständigung. In diesem Jahr nehmen neben der Ukraine Orchester aus Deutschland, Polen, Großbritannien, Italien und Frankreich an der Musikparade in Wetzlar teil“, kündigt der Veranstalter an.